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Кроссовки в честь Porsche 911 будут продавать всего 2,7 секунды

Ровно столько времени требуется Porsche 911 Turbo, чтобы разогнаться с места до 60 миль в час

Puma Future Rider Air-Cooled и Puma Speedcat Water-Cooled © Porsche-design.com
Лиза Будрина
Puma совместно с Porsche Design выпустила серию кроссовок, посвященных восьми поколениям модели 911. Они поступят в продажу через четыре дня, однако купить их можно будет только в течение 2,7 секунды – именно столько будет активна кнопка «Купить» на сайте коллаборации. Оформления заказа тоже ограничено – на него отводится 15 минут.

2,7 секунды время, которое требуется Porsche 911 Turbo, чтобы разогнаться с места до 60 миль в час (0-97 километров в час), так что желающим купить кроссовки придется быть такими же быстрыми. Пока же на сайте совместного проекта запущен обратный отчет до дропа лимитированной серии кроссовок на данный момент до него остается четыре дня и несколько часов.

Можно выбрать из двух моделей и четырех вариантов расцветки. Модель Puma Future Rider, получившая название Air-Cooled (буквально «с воздушным охлаждением»), посвящена Porsche Turbo Type 930 с трехлитровым и 3,3-литровым мотором, Type 964 и Type 993. Puma Speedcat, именуемая Water-Cooled («с водяным охлаждением»), предназначается поклонникам Porsche Turbo Type 996, Type 997, Type 991 и Type 992.

Модели Porsche, которым посвящены кроссовки Puma

Porsche-design.com

Подобные коллаборации не редкость. Например, в октябре этого года BMW представила купе M3 Ronnie Fieg Edition 1989 года выпуска и современный M4 Design Study, облик которых был разработан в партнерстве с нью-йоркским брендом Kith.

Mercedes-Benz в свою очередь показал концептуальный G-Class, созданный совместно с американским модельером Вирджилом Абло, основателем лейбла Off-White и художественным руководителем направления мужской одежды модного дома Louis Vuitton. А Aston Martin выпустил виски в коллаборации с шотландской винокурней Bowmore: бутылка благородного напитка обойдется почти в пять миллионов рублей.

Источник: Porsche-design.com