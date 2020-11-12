Кроссовки в честь Porsche 911 будут продавать всего 2,7 секунды

2,7 секунды – время, которое требуется Porsche 911 Turbo, чтобы разогнаться с места до 60 миль в час (0-97 километров в час), так что желающим купить кроссовки придется быть такими же быстрыми. Пока же на сайте совместного проекта запущен обратный отчет до дропа лимитированной серии кроссовок – на данный момент до него остается четыре дня и несколько часов.

Можно выбрать из двух моделей и четырех вариантов расцветки. Модель Puma Future Rider, получившая название Air-Cooled (буквально – «с воздушным охлаждением»), посвящена Porsche Turbo Type 930 с трехлитровым и 3,3-литровым мотором, Type 964 и Type 993. Puma Speedcat, именуемая Water-Cooled («с водяным охлаждением»), предназначается поклонникам Porsche Turbo Type 996, Type 997, Type 991 и Type 992.