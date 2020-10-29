Nissan представил «ночную» версию Qashqai

Интерьер кроссовера также дополнительно «затемнили» и украсили вставками из матового пластика в дверных картах и приборной панели. Обшивка потолка полностью чёрная, а рулевое колесо и рычаг коробки передач обтянуты натуральной кожей, которая также используется в обивке сидений наряду с алькантарой.

В оснащение спецверсии входит мультимедийная система с функциями Apple CarPlay и Android Auto, цифровым радио, Bluetooth и спутниковым навигатором. Из ассистентов доступны системы экстренного торможения и мониторинга «слепых» зон, функции предупреждения о перекрёстном движении сзади и о выходе из полосы движения.