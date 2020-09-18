Блогер заказал онлайн спорткар за 2,3 млн рублей. И вот, что ему в итоге привезли

Qiantu K50 представляет собой люксовый электромобиль, разработанный китайской компанией Qiantu Motor. Купе оснащается полностью электрической силовой установкой, выдающей 400 лошадиных сил (650 Нм). До «сотни» спорткар разгоняется за пять секунд. Максимальная скорость модели составляет 200 километров в час. Официальная стоимость автомобиля, который производитель планирует собирать в Северной Америке, составляет 125 000 долларов (примерно 9,5 миллионов рублей по текущему курсу).

Однако на сайте Alibaba купе продавали за 31 000 долларов (примерно 2,3 миллиона рублей по текущему курсу). Помимо этого, в объявлении о продаже отсутствовали фотографии с логотипом марки и название самого спорткара. Но ни один из этих фактов не смутили блогера. Мужчина решил сэкономить солидную сумму, доверившись продавцу.

Получив долгожданный контейнер с электрокаром, покупатель обнаружил внутри миниатюрный бело-розовый электрохэтчбек неизвестной фирмы, больше похожий на китайскую копию Smart. Кроме того, блогер удивился материалам, из которых сделана двухдверка. Автомобиль изготовлен из дешевого пластика, а его колеса оказались чуть больше ладони мужчины.