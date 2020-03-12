Хэтчбек MINI «как у The Beatles» выставили на продажу

Такие «Мини» отличались особой окраской кузова, сдвижной матерчатой крышей, колесами из магниевого сплава и парой прожекторов на решетке радиатора.

Внутри всё напомнило о «Роллс-Ройсах»: отделанные дорогой кожей сиденья, напольное покрытие из шерсти, деревянный руль и такая же передняя панель. Промышленные магнаты, актеры и музыканты скупали такие машины для жен либо рассматривали их как некий статусный атрибут.