Хэтчбек MINI «как у The Beatles» выставили на продажу

Впрочем, известность Нarold Radford & Co Limited получила благодаря переделке Bentley и Rolls-Royce под требования заказчиков. Например, в портфолио ателье был Bentley Countryman, сочетающий в себе характеристики роскошного городского автомобиля, универсала и гранд-турера для дальних поездок. И только позже, в «Свингующие шестидесятые», Нarold Radford занялась перекройкой крошечных хэтчбеков.
Такие «Мини» отличались особой окраской кузова, сдвижной матерчатой крышей, колесами из магниевого сплава и парой прожекторов на решетке радиатора.
Внутри всё напомнило о «Роллс-Ройсах»: отделанные дорогой кожей сиденья, напольное покрытие из шерсти, деревянный руль и такая же передняя панель. Промышленные магнаты, актеры и музыканты скупали такие машины для жен либо рассматривали их как некий статусный атрибут.
Причем таким атрибутом классический MINI останется и по сей день. Недавно британский медиамагнат Саймон Коуэлл заказал в ателье David Brown Automotive рестомод MINI Remastered в стиле Lotus Esprit Turbo Essex из фильма о Джеймсе Бонде «Только для твоих глаз». Особенностью хэтчбека стали покрытая глянцевым лаком передняя панель из капа грецкого ореха, обивка салона кожей Arctic White и белой алькантарой, а также приборы Smiths с циферблатами цвета слоновой кости.