Хэтчбек MINI «как у The Beatles» выставили на продажу

Французская реставрационная мастерская My Mini Revolution, специализирующаяся на ремонте классических MINI, выставила на продажу хэтчбек 1966 года, доработанный кузовным ателье Harold Radford & Co Limited. В свое время такие автомобили покупали звезды шоу-бизнеса и аристократы — «Мини» от Ратфорда были в том числе у всех участников The Beatles.