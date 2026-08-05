Раф на миндальном: в цехах автозавода КамАЗ появятся кофейни

На автозаводе КамАЗ сейчас работают столовые, кафе, кофейные зоны, а также холодильники «на доверии». На проходных и в комнатах психологической разгрузки установлены вендинговые аппараты.

С приходом нового оператора на всех основных потоках появятся витрины формата «еда с собой», а в зонах отдыха и ожидания планируются кофейни, где будут предлагать горячие напитки и сопутствующие товары.

В буфетах расширится ассортимент полуфабрикатов собственного производства, плюс компания создаст принципиально новую сеть вендинга, где для работников будут доступны горячие блюда.

Поставщик обещает разнообразное меню, включая блюда от шефа и десерты, а также гастрономические недели и мероприятия, чтобы «обеды стали душевными», отметила вице-президент «ОМС» Элиз Гроде.

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