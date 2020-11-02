В России начались продажи Range Rover Fifty с ностальгическими цветами кузова

Предзаказ на Range Rover Fifty открылся ещё в августе: тогда модель можно было приобрести по цене от 10 534 000 рублей. Однако, добравшись до дилерских центров, внедорожник подорожал – теперь его минимальная стоимость составляет 10 921 000 рублей.
От «стандартной» Autobiography спецверсию отличают дизайнерские штрихи в экстерьере и интерьере. Такой Range Rover можно заказать как в стандартной, так и в удлинённой версии. Доступны два варианта колёсных дисков размерностью 22 дюйма и семь оттенков кузова, в том числе три уникальных – голубой Tuscan Blue, золотистый Bahama Gold и белый Davos White из линейки Heritage («Наследие»). В такие цвета окрашивалась первая модель внедорожника, увидевшая свет в 1970 году.
Фото: Jaguar Land Rover
Среди других особенностей экстерьера – надпись Fifty, написанная шрифтом, созданным шеф-дизайнером марки Джерри МакГоверном специально для спецверсии. Центральную консоль, подголовники сидений, приборную панель и накладки на пороги украшают таблички «1 из 1970» с порядковым номером экземпляра.
В список оснащения внедорожника вошли ионизатор воздуха с фильтром частиц класса РМ2.5, системы экстренного торможения и слежения за разметкой, адаптивный круиз-контроль. В салоне имеется атмосферная подсветка и порт Wi-Fi, к которому можно подключать одновременно до восьми устройств.
Фото: Jaguar Land Rover
Посмотрите на невероятную 3D-модель нового Range Rover от независимого дизайнера
Автомобиль предлагается с 4,4-литровой дизельной «турбовосьмёркой» мощностью 339 лошадиных сил и 740 Нм крутящего момента, а также с бензиновым V8 5.0, развивающим 525 сил и 625 Нм момента.
Кроме особого шрифта, МакГоверн совместно с британским ателье Henry Poole & Co подготовил ткань с узором «в клетку» в цветах классического Range Rover. Из 120 метров такой ткани на предприятии в Сомерсете сошьют 50 эксклюзивных пиджаков.