В России начались продажи Range Rover Fifty с ностальгическими цветами кузова

Предзаказ на Range Rover Fifty открылся ещё в августе: тогда модель можно было приобрести по цене от 10 534 000 рублей. Однако, добравшись до дилерских центров, внедорожник подорожал – теперь его минимальная стоимость составляет 10 921 000 рублей.

От «стандартной» Autobiography спецверсию отличают дизайнерские штрихи в экстерьере и интерьере. Такой Range Rover можно заказать как в стандартной, так и в удлинённой версии. Доступны два варианта колёсных дисков размерностью 22 дюйма и семь оттенков кузова, в том числе три уникальных – голубой Tuscan Blue, золотистый Bahama Gold и белый Davos White из линейки Heritage («Наследие»). В такие цвета окрашивалась первая модель внедорожника, увидевшая свет в 1970 году.