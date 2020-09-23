Range Rover Velar получил новые моторы и стал технологичнее

На вершине моторной гаммы Велара отныне расположился бензиновый P400, дополненный стартер-генератором с ременным приводом. Отдача мотора составляет 400 лошадиных сил – на 20 сил больше, чем у прежнего топового двигателя P340. Максимальный крутящий момент равен 550 Нм. С места до первой «сотни» обновлённый Velar с таким мотором тоже разгоняется быстрее – за 5,5 секунды против прежних 5,7 секунды.
Также доступен дизельный мотор D300, развивающий 300 сил и 650 Нм момента. Он разгоняет внедорожник с места до 100 километров в час за 6,5 секунды и имеет низкий расход топлива: 7,4 литра на 100 километров пути.
Фото: Land Rover
Третьей новинкой стала дизельная «турбочетвёрка» D200 с максимальной мощностью 199 лошадиных сил, которую от 180-сильного предшественника отличает не только повышенная отдача, но и более низкий уровень выбросов CO₂.
Какие из новых двигателей достанутся российскому Range Rover Velar, пока не сообщается. Известно лишь, что в гамме внедорожника останется наддувный четырёхцилиндровый мотор P250, развивающий 250 сил и 365 Нм крутящего момента.
Фото: Land Rover
Помимо обновлённой палитры двигателей, Velar обзавёлся передовой мультимедийной системой Pivi и Pivi Pro (в версии S и выше), которая ранее появилась на Discovery Sport и Evoque. Система оснащена тачскрином с быстрой реакцией, умеет обновляться по воздуху и подключаться одновременно к двум смартфонам по Bluetooth, а также имеет встроенное приложение Spotify.
В салоне появился новый мультируль, иной селектор передач вместо «шайбы» и система активного подавления шумов Active Road Noise Cancellation, работу которой в компании сравнивают с «парой высококачественных наушников с шумоподавлением». Она автоматически вычисляет противофазу звуковой волны, улавливая вибрации от дорожного покрытия, и снижает уровень шума как минимум на четыре децибела.
Внедорожник получил новую систему фильтрации воздуха, которая работает в паре с функцией ионизации. Система способна отфильтровать пыльцу, мелкие твёрдые частицы и аллергены размером до 2,5 микрона.
Вместе с обновлением Land Rover подготовила спецверсию Range Rover Velar Edition, которую можно отличить по контрастной чёрной крыше, чёрным 20-дюймовым легкосплавным колёсным дискам и особым цветам кузова.