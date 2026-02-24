Опубликовано 24 февраля 2026, 13:081 мин.
Раскрыты новые детали взрыва машины с гаишниками в Москве
SHOT: СВУ, которым подорвали машину с гаишниками, была очень мощной . Мощность самодельного взрывного устройства, которым взорвали патрульный автомобиль с людьми внутри, была около 300 граммов в тротиловом эквиваленте. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По данным СК, причиной взрыва стал самоподрыв злоумышленника. В настоящее время правоохранители расследуют уголовные дела по статьям о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и незаконном обороте взрывных устройств.
Инцидент произошёл ночью 24 февраля. В результате взрыва патрульный автомобиль получил повреждения. На месте инцидента работали экстренные службы города. Медики госпитализировали двух пострадавших сотрудников ДПС, их коллега получил травмы, несовместимые с жизнью. У мужчины осталась жена и двое несовершеннолетних детей.
