Раскрыты новые детали взрыва машины с гаишниками в Москве

По данным СК, причиной взрыва стал самоподрыв злоумышленника. В настоящее время правоохранители расследуют уголовные дела по статьям о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и незаконном обороте взрывных устройств.

Инцидент произошёл ночью 24 февраля. В результате взрыва патрульный автомобиль получил повреждения. На месте инцидента работали экстренные службы города. Медики госпитализировали двух пострадавших сотрудников ДПС, их коллега получил травмы, несовместимые с жизнью. У мужчины осталась жена и двое несовершеннолетних детей.

