Разбитый и ржавый «Мустанг» Shelby может принести миллионы

Независимо от того, что именно случилось с автомобилем, передняя часть сильно повреждена: бампер искорёжен, решётка радиатора сломана, передняя панель помята. В остальном кузов сохранил белый цвет «Уимблдон» с чёрным мягким электроприводом верха и синими полосами. Автомобиль стоит на 15-дюймовых колёсах с шинами Goodyear Eagle ST.

Также заметна обильная коррозия вокруг дверей и боковых воздухозаборников, ржавчина на нижних панелях кузова и внушительный спойлер.

Несмотря на неудовлетворительное внешнее состояние, внутреннее убранство автомобиля хорошо сохранилось. Салон оснащён сиденьями из чёрного винила, трёхспицевым рулевым колесом и отделкой под дерево. Также в наличии радиоприёмник Philco. Показания одометра составляют 129, 9 тыс. километров.

Аукционная оценка отсутствует, но Shelby продается без резервной цены и, несомненно, принесет гораздо больше, чем его первоначальная рекомендованная розничная цена около 4600 долларов, что составляет примерно 45 000 долларов в сегодняшних деньгах с учетом инфляции (примерно 3,3 млн рублей). Насколько больше — главный вопрос, поскольку отреставрированные экземпляры могут стоить шестизначные суммы, а это один из всего 518 существующих кабриолетов GT500KR.

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