Редчайший российский внедорожник продают за 250 тысяч рублей

Российский внедорожник Derways Cowboy можно купить за 250 тысяч рублей. Derways Cowboy, выпускавшийся в Карачаево-Черкесии на протяжении двух лет (с 2004 по 2006 годы), считается одним из первых российских рамных внедорожников оригинальной сборки. Один из таких автомобилей — экземпляр 2004 года выпуска, оснащённый двигателем ЗМЗ-409 — доступен на вторичном рынке всего за 250 тысяч рублей.