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16:00

Суперкар Reiter Xymera получит внедорожные шины и мотор V10

Компания анонсировала разработку экстремальной среднемоторной модели

Автоспортивная компания Reiter Engineering опубликовала тизер новой разработки – суперкара Xymera. Автомобиль будет оснащен десятицилиндровым двигателем.

Детальной информации о новинке пока нет. Из видео-тизера видно, что автомобиль получит подвеску со штангами-толкателями, среднемоторную компоновку, расположенный продольно мотор V10 и «зубастые» внедорожные шины.

По дизайну машина напоминает KTM X-Bow: фирма Reiter Engineering строит гоночные версии этого спорткара, соответствующие требованиям регламента GT4. Такой автомобиль весит 999 килограммов, оснащается 360-сильным двигателем Audi и секвентальной коробкой передач.

Не исключено, что десятицилиндровый мотор Xymera тоже достанется от Audi. Например, 5,2-литровый агрегат от суперкара R8, где он выдает 570 сил в базовой модификации и 620 в версии performance. Топовый вариант «Эрвосьмой» набирает «сотню» за 3,1 секунды. Максимальная скорость – 331 километр в час.

Дата премьеры Reiter Xymera пока не раскрывается.

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