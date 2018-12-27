Суперкар Reiter Xymera получит внедорожные шины и мотор V10

Детальной информации о новинке пока нет. Из видео-тизера видно, что автомобиль получит подвеску со штангами-толкателями, среднемоторную компоновку, расположенный продольно мотор V10 и «зубастые» внедорожные шины.
По дизайну машина напоминает KTM X-Bow: фирма Reiter Engineering строит гоночные версии этого спорткара, соответствующие требованиям регламента GT4. Такой автомобиль весит 999 килограммов, оснащается 360-сильным двигателем Audi и секвентальной коробкой передач.
Не исключено, что десятицилиндровый мотор Xymera тоже достанется от Audi. Например, 5,2-литровый агрегат от суперкара R8, где он выдает 570 сил в базовой модификации и 620 в версии performance. Топовый вариант «Эрвосьмой» набирает «сотню» за 3,1 секунды. Максимальная скорость – 331 километр в час.
Дата премьеры Reiter Xymera пока не раскрывается.