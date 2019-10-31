Европейцам придется долго ждать популярный в России Renault Arkana

Что касается дизайна, то в европейском варианте Arkana установят другую центральную консоль и новый рычаг коробки передач. Кроме того, запланировано появление Arkana RS Line, которая получит «спортивные» элементы оформления интерьера и экстерьера. Также можно предположить, что кроссовер для Европы обзаведется дисковыми тормозами на всех четырех колесах, в то время как у российской Arkana сзади установлены барабанные тормоза.