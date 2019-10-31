Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
10:28

Европейцам придется долго ждать популярный в России Renault Arkana

Кроссовер для Европы будет серьезно отличаться от российской версии

Renault Arkana для России
Европейские продажи Renault Arkana стартуют не раньше 2021 года, выяснило французское издание DownShift. Кроссовер получит ряд отличий от той модели, которая с лета продается на российском рынке, в том числе другие моторы и дизайн салона. Кроме того, европейской Arkana положена спортивная версия, которой нет в России.

Что касается дизайна, то в европейском варианте Arkana установят другую центральную консоль и новый рычаг коробки передач. Кроме того, запланировано появление Arkana RS Line, которая получит «спортивные» элементы оформления интерьера и экстерьера. Также можно предположить, что кроссовер для Европы обзаведется дисковыми тормозами на всех четырех колесах, в то время как у российской Arkana сзади установлены барабанные тормоза.

>
Reload
1 / 5

Линейка двигателей будет пересмотрена. Ожидается, что модификация с «атмосферником» объемом 1,6 литра (114 сил), доступная в России, в Европе не появится. Скорее всего, на домашнем для Renault рынке Arkana будет продаваться с турбомотором 1.3 мощностью 150 лошадиных сил в сочетании с вариатором X-Tronic, а также другими агрегатами, информации о которых пока нет.

В России Arkana в топовом исполнении комплектуется мультимедийной системой с экраном диагональю восемь дюймов, которая работает с Android Auto и Apple CarPlay, аудиосистемой Bose, климат-контролем, системой обнаружения слепых зон и камерами кругового обзора. В «базе» автомобиль стоит от 1 105 000 рублей, а топовый вариант с системой полного привода оценивается в 1 444 990 рублей.

Первый тест Renault Arkana: изучаем самый доступный купе-кроссовер в России

По собственной информации «Мотора», с июля, когда Renault Arkana появилась на рынке, в России продали 5367 таких кроссоверов, в том числе 1637 экземпляров в июле, 1975 – в августе и 1755 – в сентябре.

Источник: DownShift