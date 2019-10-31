Европейцам придется долго ждать популярный в России Renault Arkana

Что касается дизайна, то в европейском варианте Arkana установят другую центральную консоль и новый рычаг коробки передач. Кроме того, запланировано появление Arkana RS Line, которая получит «спортивные» элементы оформления интерьера и экстерьера. Также можно предположить, что кроссовер для Европы обзаведется дисковыми тормозами на всех четырех колесах, в то время как у российской Arkana сзади установлены барабанные тормоза.
Линейка двигателей будет пересмотрена. Ожидается, что модификация с «атмосферником» объемом 1,6 литра (114 сил), доступная в России, в Европе не появится. Скорее всего, на домашнем для Renault рынке Arkana будет продаваться с турбомотором 1.3 мощностью 150 лошадиных сил в сочетании с вариатором X-Tronic, а также другими агрегатами, информации о которых пока нет.
В России Arkana в топовом исполнении комплектуется мультимедийной системой с экраном диагональю восемь дюймов, которая работает с Android Auto и Apple CarPlay, аудиосистемой Bose, климат-контролем, системой обнаружения слепых зон и камерами кругового обзора. В «базе» автомобиль стоит от 1 105 000 рублей, а топовый вариант с системой полного привода оценивается в 1 444 990 рублей.
Первый тест Renault Arkana: изучаем самый доступный купе-кроссовер в России