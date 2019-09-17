Затея Renault с продажей автомобилей онлайн провалилась в России

В середине лета французский автопроизводитель объявил, что российские покупатели могут приобрести Arkana в спецверсии Edition One без посещения дилерского салона. Появилась возможность заказать тест-драйв модели, оформить дальнейшую покупку онлайн, внести 100-процентную стоимость автомобиля и оформить бесплатную «доставку на дом».

В акции участвовали всего 300 кроссоверов по цене от 1 419 990 рублей за переднеприводную версию и от 1 499 990 рублей за полноприводную. Однако продать по такой схеме удалось лишь пару экземпляров, а остальные 298 автомобилей лимитированной серии тоже были проданы через интернет, но без полной предоплаты. Оказалось, что покупателям удобнее найти дилера через шоу-рум, внести символические 10-15 тысяч рублей и съездить в автосалон. Там они заключали договор купли-продажи и забирали машину.