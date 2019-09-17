Затея Renault с продажей автомобилей онлайн провалилась в России

В середине лета французский автопроизводитель объявил, что российские покупатели могут приобрести Arkana в спецверсии Edition One без посещения дилерского салона. Появилась возможность заказать тест-драйв модели, оформить дальнейшую покупку онлайн, внести 100-процентную стоимость автомобиля и оформить бесплатную «доставку на дом».
В акции участвовали всего 300 кроссоверов по цене от 1 419 990 рублей за переднеприводную версию и от 1 499 990 рублей за полноприводную. Однако продать по такой схеме удалось лишь пару экземпляров, а остальные 298 автомобилей лимитированной серии тоже были проданы через интернет, но без полной предоплаты. Оказалось, что покупателям удобнее найти дилера через шоу-рум, внести символические 10-15 тысяч рублей и съездить в автосалон. Там они заключали договор купли-продажи и забирали машину.
При этом провал никоим образом не объясняется спросом на модель: он достаточно высокий. По данным «Мотора», в первый же месяц продаж (июль) Renault Arkana была продана в количестве 1637 штук, а в августе дилеры реализовали 1975 автомобилей. Для сравнения, самая популярная модель бренда, кроссовер Duster, в июле и августе разошелся в количестве 2690 и 3109 экземпляров соответственно.
Кросс-купе Renault Arkana доступно с моторами 1.6 (114 сил) и 1.3 (150 сил), «механикой» либо «роботом», передним или полным приводом. Цены варьируются в диапазоне от 1 015 000 до 1 444 990 рублей.