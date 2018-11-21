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15:01

Арест Карлоса Гона помешал слиянию Renault и Nissan

Совет правления японской марки был настроен против реорганизации

Арест главы альянса Renault-Nissan Карлоса Гона может быть связан с планами по слиянию Renault и Nissan. Из анонимных источников стало известно, что решение должны были принять в течение нескольких месяцев. Совет правления Nissan был настроен против объединения и искал возможность любыми способами не допустить его.

По информации Financial Times, до задержания в аэропорту Токио Карлос Гон занимался именно этим вопросом. Причем правление Nissan выступало с резкой критикой любой реорганизации, так как она могла укрепить статус Renault. Сейчас французам принадлежит 43 процента акций Nissan, которые дают возможность контролировать бизнес-процессы и выбирать членов руководства, в то время как Nissan владеет лишь 15 процентами акций Renault без права голоса.

Как уточняет Asahi Shimbun, сотрудники токийской прокуратуры тесно сотрудничали с Nissan. Правоохранительные органы знали точное время приземления самолета Гона в аэропорту Ханеда, а также получили разрешение на немедленный доступ к борту непосредственно на взлетно-посадочной полосе.

Карлоса Гона обвиняют в сокрытии доходов и нецелевом использовании средств. В ходе внутреннего расследования стало известно, что глава правления оплачивал покупку и ремонт недвижимости за счет компании: насколько миллиардов иен он потратил на дома в Рио-де-Жанейро, Бейруте, Париже и Амстердаме. Теперь Гону грозит до 10 лет тюрьмы.

После ареста Гона правление Nissan и Mitsubishi в срочном порядке сняли его с занимаемых должностей. Renault сохранила за задержанным главой все руководящие посты, но признала Гона «временно недееспособным». Исполняющим обязанности генерального директора марки назначен Тьерри Боллоре.

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