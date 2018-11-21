Арест Карлоса Гона помешал слиянию Renault и Nissan

По информации Financial Times, до задержания в аэропорту Токио Карлос Гон занимался именно этим вопросом. Причем правление Nissan выступало с резкой критикой любой реорганизации, так как она могла укрепить статус Renault. Сейчас французам принадлежит 43 процента акций Nissan, которые дают возможность контролировать бизнес-процессы и выбирать членов руководства, в то время как Nissan владеет лишь 15 процентами акций Renault без права голоса.
Как уточняет Asahi Shimbun, сотрудники токийской прокуратуры тесно сотрудничали с Nissan. Правоохранительные органы знали точное время приземления самолета Гона в аэропорту Ханеда, а также получили разрешение на немедленный доступ к борту непосредственно на взлетно-посадочной полосе.
Карлоса Гона обвиняют в сокрытии доходов и нецелевом использовании средств. В ходе внутреннего расследования стало известно, что глава правления оплачивал покупку и ремонт недвижимости за счет компании: насколько миллиардов иен он потратил на дома в Рио-де-Жанейро, Бейруте, Париже и Амстердаме. Теперь Гону грозит до 10 лет тюрьмы.
После ареста Гона правление Nissan и Mitsubishi в срочном порядке сняли его с занимаемых должностей. Renault сохранила за задержанным главой все руководящие посты, но признала Гона «временно недееспособным». Исполняющим обязанности генерального директора марки назначен Тьерри Боллоре.