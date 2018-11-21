Арест Карлоса Гона помешал слиянию Renault и Nissan

По информации Financial Times, до задержания в аэропорту Токио Карлос Гон занимался именно этим вопросом. Причем правление Nissan выступало с резкой критикой любой реорганизации, так как она могла укрепить статус Renault. Сейчас французам принадлежит 43 процента акций Nissan, которые дают возможность контролировать бизнес-процессы и выбирать членов руководства, в то время как Nissan владеет лишь 15 процентами акций Renault без права голоса.

Как уточняет Asahi Shimbun, сотрудники токийской прокуратуры тесно сотрудничали с Nissan. Правоохранительные органы знали точное время приземления самолета Гона в аэропорту Ханеда, а также получили разрешение на немедленный доступ к борту непосредственно на взлетно-посадочной полосе.