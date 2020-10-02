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Электрический кроссовер Renault: новое изображение

На тизерном снимке запечатлена часть передней оптики будущего концепта

Электрический концепт Renault © Renault
Лиза Будрина
Компания Renault частично раскрыла дизайн концептуального электрокара, премьера которого состоится в ближайшее время. Ожидается, что это будет компактный кроссовер, у которого уже в следующем году появится серийная версия.

На новом изображении запечатлена нижняя часть передней оптики: изогнутая под острым углом светодиодная полоса, расположенный ниже декоративный элемент, выполненный в золотом цвете, и часть фальшрадиаторной решетки. Известно, что в основу новинки ляжет платформа CMF-EV, рассчитанная на модели с электрическими силовыми установками. Запас хода электрокара, по предварительным данным, составит около 600 километров.

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В сентябре сообщалось, что Renault готовит сразу два электрических кроссовера с дизайном в стиле шоу-кара Morphoz. Первый будет сравним по размерам с моделью Kadjar, получит особый кузов и небольшой дорожный просвет для лучшей аэродинамической эффективности. Вторая электрическая модель будет уступать первой по габаритам – они будут примерно как у европейского Captur.

Кроме того, в 2021 либо 2022 году французский бренд покажет бюджетный городской электрокар под маркой Dacia, а следом выпустит электрическую версию Twingo на платформе Smart EQ ForFour.