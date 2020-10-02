Электрический кроссовер Renault: новое изображение

В сентябре сообщалось, что Renault готовит сразу два электрических кроссовера с дизайном в стиле шоу-кара Morphoz. Первый будет сравним по размерам с моделью Kadjar, получит особый кузов и небольшой дорожный просвет для лучшей аэродинамической эффективности. Вторая электрическая модель будет уступать первой по габаритам – они будут примерно как у европейского Captur.