Электрический кроссовер Renault: новое изображение

На новом изображении запечатлена нижняя часть передней оптики: изогнутая под острым углом светодиодная полоса, расположенный ниже декоративный элемент, выполненный в золотом цвете, и часть фальшрадиаторной решетки. Известно, что в основу новинки ляжет платформа CMF-EV, рассчитанная на модели с электрическими силовыми установками. Запас хода электрокара, по предварительным данным, составит около 600 километров.
В сентябре сообщалось, что Renault готовит сразу два электрических кроссовера с дизайном в стиле шоу-кара Morphoz. Первый будет сравним по размерам с моделью Kadjar, получит особый кузов и небольшой дорожный просвет для лучшей аэродинамической эффективности. Вторая электрическая модель будет уступать первой по габаритам – они будут примерно как у европейского Captur.
Кроме того, в 2021 либо 2022 году французский бренд покажет бюджетный городской электрокар под маркой Dacia, а следом выпустит электрическую версию Twingo на платформе Smart EQ ForFour.