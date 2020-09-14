Renault выпустит два электрических кроссовера с дизайном в стиле концепта Morphoz

По итогам первой половины 2020 года убытки Renault превысили семь миллиардов евро. Одной из мер по выходу из сложной финансовой ситуации станет электрификация модельного ряда, в том числе вывод на рынок новых электромобилей. Уже известно, что в 2021 либо 2022 году автопроизводитель намерен представить бюджетный городской электрокар под маркой Dacia, а также выпустить электрическую версию Twingo на платформе Smart EQ ForFour.

Теперь же появилась информация о двух готовящихся электрокроссоверах. Первым заявлен электромобиль, сравнимый по размерам с моделью Kadjar, в основу которого ляжет архитектура CMF-EV. Он получит особый кузов и небольшой дорожный просвет для лучшей аэродинамической эффективности.