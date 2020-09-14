Renault выпустит два электрических кроссовера с дизайном в стиле концепта Morphoz

По итогам первой половины 2020 года убытки Renault превысили семь миллиардов евро. Одной из мер по выходу из сложной финансовой ситуации станет электрификация модельного ряда, в том числе вывод на рынок новых электромобилей. Уже известно, что в 2021 либо 2022 году автопроизводитель намерен представить бюджетный городской электрокар под маркой Dacia, а также выпустить электрическую версию Twingo на платформе Smart EQ ForFour.
Теперь же появилась информация о двух готовящихся электрокроссоверах. Первым заявлен электромобиль, сравнимый по размерам с моделью Kadjar, в основу которого ляжет архитектура CMF-EV. Он получит особый кузов и небольшой дорожный просвет для лучшей аэродинамической эффективности.
Вторая электрическая модель будет уступать первой по габаритам – они будут примерно как у европейского Captur. Обе новинки объединит то, что их дизайн будет перекликаться с концепт-каром Morphoz, представленным весной 2020 года.
Главная особенность Morphoz заключается в том, что он способен менять свои физические размеры в зависимости от выбранного профиля движения. Например, в городском режиме расстояние между осями составляет 2,73 метра, а в режиме Travel – 2,93 метра. Трансформация происходит за счёт изменения ширины переднего крыла, удлинения капота и задней часть кузова. Вместе с тем силуэт электрокара становится более обтекаемым, снижается коэффициент лобового сопротивления, что отражается на запасе хода.