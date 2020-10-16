Новый концепт-кар Renault оказался электрическим Megane

Несмотря на то, что Megane eVision дебютировал в статусе прототипа, он на 95 процентов готов к серии, утверждают в компании. В основу электрокара легла новая платформа CMF-EV альянса Renault-Nissan-Mitsubishi, а по габаритам новинка уступает стандартному Megane четвёртого поколения. Так, длина Vision составляет 4210 миллиметров, ширина – 1800 миллиметров, высота – 1505 миллиметров, а расстояние между осями – 2700 миллиметров. Таким образом, он на 149 миллиметров короче Renault Megane, на 14 уже и на 58 выше. Колёсная база у обычного «Мегана» равна 2669 миллиметрам.
Можно предположить, что по пути на конвейер электромобиль избавится от камер вместо наружных зеркал, безрамочные двери заменят обычными, дверные ручки в стиле Jaguar тоже вряд ли перекочуют на серийный вариант. На смену 20-дюймовым дискам придут колёса меньшего размера, а матричные фары могут предложить разве что в самой богатой комплектации. Изображений салона электрокара пока нет.
Фото: Renault
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Для Megane eVision заявлена одна силовая установка: электромотор, который выдаёт 217 лошадиных сил и 300 Нм крутящего момента. Он обеспечивает электрокару разгон с места до «сотни» менее чем за восемь секунд, а питает его батарея на 60 киловатт-часов, толщина которой всего 11 сантиметров. В Renault не уточнили запас хода, однако заявили, что на одной зарядке электромобиль способен проехать от Лондона до Ньюкасла, то есть примерно 450 километров.
По одной из версий, в будущем Renault может отказаться от выпуска обычного Megane с двигателем внутреннего сгорания, заменив его электрической моделью. Ранее главный дизайнер марки Лоренс ван ден Акер заявил, что «как только Renault добавит в модельный ряд электрокары, нам придётся отказаться от ряда других автомобилей, потому что мы не можем позволить себе финансировать всё это одновременно».
По другим данным, французский автопроизводитель не откажется от выпуска семейства Megane, но расширит её за счёт «кроссоверной версии». Megane станет «опорой для будущих моделей C-сегмента».