Новый концепт-кар Renault оказался электрическим Megane

Несмотря на то, что Megane eVision дебютировал в статусе прототипа, он на 95 процентов готов к серии, утверждают в компании. В основу электрокара легла новая платформа CMF-EV альянса Renault-Nissan-Mitsubishi, а по габаритам новинка уступает стандартному Megane четвёртого поколения. Так, длина Vision составляет 4210 миллиметров, ширина – 1800 миллиметров, высота – 1505 миллиметров, а расстояние между осями – 2700 миллиметров. Таким образом, он на 149 миллиметров короче Renault Megane, на 14 уже и на 58 выше. Колёсная база у обычного «Мегана» равна 2669 миллиметрам.

Можно предположить, что по пути на конвейер электромобиль избавится от камер вместо наружных зеркал, безрамочные двери заменят обычными, дверные ручки в стиле Jaguar тоже вряд ли перекочуют на серийный вариант. На смену 20-дюймовым дискам придут колёса меньшего размера, а матричные фары могут предложить разве что в самой богатой комплектации. Изображений салона электрокара пока нет.