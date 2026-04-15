Опубликовано 15 апреля 2026, 08:59
Renault планирует масштабные сокращения, чтобы выдержать китайское нашествие

Renault сократит 20% инженеров из-за усиления конкуренции со стороны Китая. Французский автопроизводитель Renault сократит свой глобальный инженерный персонал на 15-20%, стремясь стать более гибкой в ​​условиях конкуренции со стороны китайских компаний, предлагающих недорогие решения. Как уточняет агентство Reuters, масштабные сокращения будут проведены в течение следующих двух лет.
Renault R-Space Lab
Алексей Кованов
Известно, что сокращение затронет до 2400 сотрудников, исходя из текущей численности инженерного персонала, которая составляет около 11-12 тыс. человек. На конец прошлого года в Renault работала 101 тыс. сотрудников.

Ранее стало известно, что безголовые роботы заменят людей на заводах Renault к 2027 году. Разработанный совместно с французским стартапом Wandercraft робот Calvin-40 создан всего за 40 дней и не имеет головы.

В отличие от робота Tesla Optimus или разработок, которые тестируют Hyundai, Mercedes-Benz и BMW, Calvin-40 не пытается мимикрировать под человека. Его задача — выполнять простые, но физически тяжелые операции.

Читайте также:

  • Эксперты назвали минусы кроссовера Geely Cityray
  • Российские автомобили подорожают для граждан Казахстана на 5 млн рублей
  • В России стартовали продажи кроссовера Changan CS75 Pro