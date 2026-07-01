Рептилия на колесах: Alpine и Lacoste создали раллийный хетчбэк с головой крокодила
Экстерьер концепта выполнен преимущественно в белом цвете с красными акцентами, источником которых послужил цвет языка крокодила на логотипе Lacoste. Автомобиль оснащён расширенными колёсными арками, изменённым передним бампером с красными вставками на фарах и дневных ходовых огнях, а также большим количеством деталей из карбона. Хетчбэк получил классические колёсные диски белого цвета и воздухозаборник, как у стандартной версии A290 Rallye.
Наиболее эффектной деталью стала задняя часть: вместо стекла установлена крупная красная голова крокодила, частично погружённая в воду, роль которой выполняет окрашенный в тот же цвет задний спойлер в стиле «утиный хвост».
я выбрал вместо рекламы.
Интерьер концепта полностью выполнен в красной гамме. На приборной панели размещены сотни маленьких крокодилов, а спортивные сиденья и дверные панели отделаны красной тканью petit piqué от Lacoste. Вышивка выполнена той же компанией, которая создаёт эмблемы с крокодилом для поло Lacoste. Для снижения веса применены 3D-печатные элементы в конструкции сидений.
Помимо автомобиля, партнёрство Alpine и Lacoste включает рекламный ролик с участием посла бренда Lacoste, актёра Пьера Нине, и пилота Alpine F1 Пьера Гасли, а также выпуск капсульной коллекции, состоящей из поло, футболок, аксессуаров и других предметов одежды.
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