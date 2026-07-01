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Опубликовано 01 июля 2026, 10:03
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Рептилия на колесах: Alpine и Lacoste создали раллийный хетчбэк с головой крокодила

Alpine и Lacoste выпустили хетчбэк A290 Rallye с сотнями крокодилов на приборной панели. Французские компании Alpine и Lacoste представили совместный проект — концепт на базе электрического хот-хэтча A290 Rallye под названием «Beware of the Crocodile» («Остерегайтесь крокодила»). Автомобиль получил яркий дизайн, отсылающий к эмблеме Lacoste, и стал частью совместной коллекции одежды и аксессуаров, сообщает Carscoops.
A290 Rallye
A290 Rallye
© Alpine и Lacoste
Алексей Морозов
Алексей Морозов

Экстерьер концепта выполнен преимущественно в белом цвете с красными акцентами, источником которых послужил цвет языка крокодила на логотипе Lacoste. Автомобиль оснащён расширенными колёсными арками, изменённым передним бампером с красными вставками на фарах и дневных ходовых огнях, а также большим количеством деталей из карбона. Хетчбэк получил классические колёсные диски белого цвета и воздухозаборник, как у стандартной версии A290 Rallye.

Наиболее эффектной деталью стала задняя часть: вместо стекла установлена крупная красная голова крокодила, частично погружённая в воду, роль которой выполняет окрашенный в тот же цвет задний спойлер в стиле «утиный хвост».

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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A290 Rallye

© Alpine и Lacoste

Интерьер концепта полностью выполнен в красной гамме. На приборной панели размещены сотни маленьких крокодилов, а спортивные сиденья и дверные панели отделаны красной тканью petit piqué от Lacoste. Вышивка выполнена той же компанией, которая создаёт эмблемы с крокодилом для поло Lacoste. Для снижения веса применены 3D-печатные элементы в конструкции сидений.

Помимо автомобиля, партнёрство Alpine и Lacoste включает рекламный ролик с участием посла бренда Lacoste, актёра Пьера Нине, и пилота Alpine F1 Пьера Гасли, а также выпуск капсульной коллекции, состоящей из поло, футболок, аксессуаров и других предметов одежды.

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Источник:Carscoops
Автор:Алексей Морозов
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