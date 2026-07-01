Рептилия на колесах: Alpine и Lacoste создали раллийный хетчбэк с головой крокодила

Экстерьер концепта выполнен преимущественно в белом цвете с красными акцентами, источником которых послужил цвет языка крокодила на логотипе Lacoste. Автомобиль оснащён расширенными колёсными арками, изменённым передним бампером с красными вставками на фарах и дневных ходовых огнях, а также большим количеством деталей из карбона. Хетчбэк получил классические колёсные диски белого цвета и воздухозаборник, как у стандартной версии A290 Rallye.

Наиболее эффектной деталью стала задняя часть: вместо стекла установлена крупная красная голова крокодила, частично погружённая в воду, роль которой выполняет окрашенный в тот же цвет задний спойлер в стиле «утиный хвост».