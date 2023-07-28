АвтоВАЗ начнет выпускать праворульные Lada

АвтоВАЗ начнет выпускать праворульные LadaИх будут отправлять на экспорт, но не в Японию
Компания АвтоВАЗ хочет наладить производство Lada с правым рулем. Об этом сообщил президент АвтоВАЗа Максим Соколов в кулуарах саммита Россия — Африка, пишет агентство ТАСС. Менять расположение руля собираются только на автомобилях Lada, предназначенных для экспорта, в частности — для рынка Южно-Африканской Республики (ЮАР), где движение левостороннее. Однако это далеко не единственная страна южного континента, которая может быть заинтересована в таких Ладах, заверил Соколов.
Глава АвтоВАЗа на саммите уже встретился с послом ЮАР, чтобы обсудить возможность сотрудничества при выпуске праворульных Lada. Движение левосторонее в большинстве стран южной Африки, которые некогда были колониями Великобритании или расположены близко к ним, а потому в Lada с правым рулем могут быть заинтересованы также Замбия, Зимбабве, Танзания, Кения и Мозамбик.
«Сегодня мы можем говорить лишь о потенциале и высоком уровне интереса к экспортным и производственным проектам», — заявил Соколов.
На том же саммите он сказал, что одна из приоритетных задач — возобновление производства Lada в Египте, где ранее вазовускую продукцию выпускали на мощностях Al Amar (бывшая Lada Egypt). Никаких сроков пока не называют. Кроме этого, в импорте заинтересована Эфиопия, прилагающая все усилия, чтобы убедить российские компании инвестировать в местный бизнес.
Ранее Соколов объяснил провал Lada на экспортных рынках отсутствием должной господдержки. Он напомнил, что у АвтоВАЗа есть площадки в Узбекистане и Казахстане, однако для их запуска нужно «принять определенные государственные меры по техническому регулированию».