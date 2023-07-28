АвтоВАЗ начнет выпускать праворульные Lada

Глава АвтоВАЗа на саммите уже встретился с послом ЮАР, чтобы обсудить возможность сотрудничества при выпуске праворульных Lada. Движение левосторонее в большинстве стран южной Африки, которые некогда были колониями Великобритании или расположены близко к ним, а потому в Lada с правым рулем могут быть заинтересованы также Замбия, Зимбабве, Танзания, Кения и Мозамбик.

«Сегодня мы можем говорить лишь о потенциале и высоком уровне интереса к экспортным и производственным проектам», — заявил Соколов.