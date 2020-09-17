Хорватская Rimac может стать новым владельцем Bugatti

Анонимные источники заявляют, что руководство Volkswagen рассматривает возможность передачи активов Bugatti хорватской Rimac в обмен на крупный пакет акций. Предположительно речь идет о 49-процентной доле, которая, в случае, если наблюдательный совет все-таки одобрит сделку, достанется Porsche, уже владеющей 15,5 процента компании.
Причем привлечение Порше — вынужденный шаг. Без этого Volkswagen рискует лишиться поддержки семьи Пиеха, которой через подконтрольные фирмы принадлежит 50 процентов концерна. А Bugatti в том виде, в каком мы её сейчас знаем, — это, по сути, детище Фердинанта Пиеха.
При таком варианте немецкий производитель получит доступ по всем технологическим ноу-хау и сможет активнее заняться электрификацией модельного ряда. Римацу, в свою очередь, достанутся права на бренд Bugatti вместе со штаб-квартирой в Мольсхайме. Сообщается, что основатель и главный исполнительный директор Rimac Мате Римац в июле этого года посетил фабрику французской марки и она произвела на него должное впечатление.
Впрочем, Bugatti — не единственная марка в составе Volkswagen Group, которую могут «пустить под нож». Среди претендентов на продажу так называемые нишевые бренды: Lamborghini, Seat/Cupra, Bentley и Ducati. Руководство концерна больше не желает тратить деньги на их содержание, а вместо этого перераспределит высвободившиеся ресурсы в пользу программ электрификации, цифровизации и развития беспилотного транспорта.