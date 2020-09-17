Хорватская Rimac может стать новым владельцем Bugatti

Анонимные источники заявляют, что руководство Volkswagen рассматривает возможность передачи активов Bugatti хорватской Rimac в обмен на крупный пакет акций. Предположительно речь идет о 49-процентной доле, которая, в случае, если наблюдательный совет все-таки одобрит сделку, достанется Porsche, уже владеющей 15,5 процента компании.

Причем привлечение Порше — вынужденный шаг. Без этого Volkswagen рискует лишиться поддержки семьи Пиеха, которой через подконтрольные фирмы принадлежит 50 процентов концерна. А Bugatti в том виде, в каком мы её сейчас знаем, — это, по сути, детище Фердинанта Пиеха.