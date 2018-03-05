Мощность нового гиперкара Rimac превысит 1900 сил

Компания Rimac Automoblili раскрыла мощность электрической силовой установки, которой оснастят второй гиперкар марки, известный под внутренним названием Project Two. Согласно тизеру, опубликованной в Instagram-аккаунте производителя, отдача агрегата составит 1914 лошадиных сил.

Ранее Rimac на видеотизере показал внешний вид машины, а также раскрыл некоторые делали о новинке. В частности, известно, что гиперкар получит блок батарей емкостью 120 киловатт-часов, автоматический задний спойлер и автопилот четвертого уровня. В течение двух лет компания планирует выпустит открытую и трековую версию гиперкара.

Первая модель Rimac — электрический гиперкар Concept One — оснащается четырьмя электромоторами с отдельными инверторами и коробками передач. Силовая установка может контролировать подачу момента на каждом из колес по отдельности, меняя его до нескольких сотен раз в секунду.

Rimac Concept One

Суммарная отдача электромоторов — 1224 лошадиные силы и 1600 Нм крутящего момента. Concept One способен разгоняться до сотни за 2,5 секунды, а его максимальная скорость составляет 355 километров в час.

Премьера второй модели Rimac состоится на моторшоу в Женеве.

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