Фирма Rinspeed решила сделать концепт-кар Snap серийным

Пульс

Швейцарцы запустят в серию автомобиль-скейтборд со съемным кузовом

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12 июля 2018

Швейцарская компания Rinspeed решила основать стартап под названием Snap Motion, которое займется запуском в мелкосерийное производство беспилотников. За программное обеспечение автомобиля будет отвечать группа разработчиков в Кремниевой долине, а всем «железом» займутся в Центральной Европе.

[Самые безумные концепт-кары Rinspeed](https://motor.ru/selector/rinspeed.htm)

Самые безумные концепт-кары Rinspeed

Как говорят в компании, о необходимости запуска новой компании в Rinspeed задумались после успеха прототипа Snap на выставке потребительской электроники CES и Женевском моторшоу. Руководитель швейцарского ателье Франк Риндеркнехт решил сделать превратить Snap в небольшой парк серийных автомобилей, чтобы доказать, что концепция передвижения, показанная на этой машине, является рабочей.

Rinspeed Snap состоит из двух частей: самоходной платформы, которую в компании называют «скейтбордом», и установленной сверху капсулы, которая может быть как пассажирской, так и грузовой. Этот модуль отделяется от шасси, приподнимаясь на специальных опорах, и способен функционировать как жилой модуль или мобильный офис.

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Подобный автомобиль может использоваться как беспилотное такси или же перевозить грузы, при этом модульная конструкция и быстросъемные капсулы позволят легко менять его предназначение, оставляя то же самое шасси.

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Задачей фирмы Snap Motion станет реализовать все возможности прототипа «в серии» – подготовить все механико-электрические компоненты и ПО. Впоследствии предполагается использование подобных машин по всему миру. Когда именно они могут появиться на дорогах, в Rinspeed не уточняют.

Три плюс пять

Концепт-кары со странными посадочными формулами

Теги:
RinspeedБеспилотники
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