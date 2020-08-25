Салоны электромобилей Rivian составят конкуренцию Bentley и Lincoln

О планах компании рассказал Ричард Воган — в Rivian он возглавляет отдел качества. По словам топ-менеджера, они хотят отказать от утилитарных салонов и сделать внутренне убранство электромобилей по-настоящему роскошным. Причем это будет выражаться не только в выборе материалов, но и в том, как водитель взаимодействует с интерфейсом мультимедиа. То есть важны будут и тактильные ощущения, и аудиовизуальный опыт. Всё это должно сделать Ривианы ближе к премиальным моделям.