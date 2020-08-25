Салоны электромобилей Rivian составят конкуренцию Bentley и Lincoln

О планах компании рассказал Ричард Воган — в Rivian он возглавляет отдел качества. По словам топ-менеджера, они хотят отказать от утилитарных салонов и сделать внутренне убранство электромобилей по-настоящему роскошным. Причем это будет выражаться не только в выборе материалов, но и в том, как водитель взаимодействует с интерфейсом мультимедиа. То есть важны будут и тактильные ощущения, и аудиовизуальный опыт. Всё это должно сделать Ривианы ближе к премиальным моделям.
Первенец Rivian — пикап R1T — дебютирует в июне следующего года. За ним последует внедорожник R1S. Оба построены на фирменный платформе-скейтборде и оснащены четырьмя электромоторами суммарной отдачей 760 лошадиных сил (1120 Нм крутящего момента), а также тяговой батареей емкостью 105, 135 или 180 киловатт-часов. Без подзарядки пикап проезжает до 645 километров. С места до 60 миль в час (97 километров в час) он разгоняется за три секунды, а до 100 миль в час (160 километров в час) — менее чем за семь секунд.
Среди «фишек» Rivian R1T — возможность подзарядки от себе подобного (автомобили можно подключить друг к другу, в случае, если поблизости нет источника тока), «режим танка», который позволяет внедорожнику крутиться на месте за счет разницы в направлении вращения колес, а также сквозной багажный сквозной багажный отсек объемом 350 литров между кабиной и грузовой платформой. По предварительной информации, цены на R1T будут начинаться с отметки 69 000 долларов (5,2 миллиона рублей).