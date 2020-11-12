765-сильный электропикап Rivian оказался дороже Tesla Cybertruck

В длину электропикап достигает 5537 миллиметров, в ширину – 2006 миллиметров, а в высоту – 1829 миллиметров. Благодаря клиренсу в 360 миллиметров он способен преодолевать вброд водные преграды глубиной до метра, а углы въезда и съезда составляют 34 и 29,3 градуса соответственно. Длина грузовой платформы, в которую можно уместить до 1925 литров груза, с поднятой задней дверцей равна 1371 миллиметру, а с опущенной – 2129 миллиметрам.

Пикап в модификации Launch Edition оснащается самой мощной силовой установкой в гамме: в нее входят четыре электромотора, выдающие 765 лошадиных сил и 1120 Нм крутящего момента. На разгон с места до 60 миль (97 километров) в час такой пикап тратит ровно три секунды, а 160 километров в час достигает менее чем за семь секунд.