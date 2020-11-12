765-сильный электропикап Rivian оказался дороже Tesla Cybertruck

В длину электропикап достигает 5537 миллиметров, в ширину – 2006 миллиметров, а в высоту – 1829 миллиметров. Благодаря клиренсу в 360 миллиметров он способен преодолевать вброд водные преграды глубиной до метра, а углы въезда и съезда составляют 34 и 29,3 градуса соответственно. Длина грузовой платформы, в которую можно уместить до 1925 литров груза, с поднятой задней дверцей равна 1371 миллиметру, а с опущенной – 2129 миллиметрам.
Пикап в модификации Launch Edition оснащается самой мощной силовой установкой в гамме: в нее входят четыре электромотора, выдающие 765 лошадиных сил и 1120 Нм крутящего момента. На разгон с места до 60 миль (97 километров) в час такой пикап тратит ровно три секунды, а 160 километров в час достигает менее чем за семь секунд.
Фото: Rivian
В оснащение входит усиленная защита днища, буксировочные крюки, бортовой воздушный компрессор, 20-дюймовые внедорожные или 22-дюймовые спортивные колесные диски на выбор и аудиосистема с объемным звуком. Салон Launch Edition отделан натуральным ясенем, а сиденья оснащены подогревом и вентиляцией и обшиты перфорированной искусственной кожей. Для такого пикапа доступен особый цвет кузова – зеленый Special Launch Green.
Фото: Rivian
Для R1T также заявлена необычная система Tank Turn («танковый разворот»), благодаря которой пикап способен буквально крутиться на месте как танк. Однако совершить такой маневр электрокар сможет только на гравийных либо грунтовых дорогах.
Видео: электрический пикап Rivian выехал на бездорожье
RT1 Launch Edition оснащен «средним» аккумулятором емкостью 135 киловатт-часов, позволяющим проехать без подзарядки до 480 километров. Самая дальнобойная версия, которая получит 180-киловаттную батарею и запас хода в 645 километров, будет доступна только в 2022 году, сообщает Electrek.
Launch Edition в Rivian оценили в 75 000 долларов (5,8 миллиона рублей). Базовая версия, которая появится в продаже позже, получит батарею на 105 киловатт-часов и ценник в 67 500 долларов (5,2 миллиона рублей). Однако и это значительно выше стоимости конкурента от Tesla – Cybertruck, которая стартует от 39,9 тысяч долларов (3 миллиона рублей) за пикап с одним электромотором мотором.