Tesla готовится показать обновленный Cybertruck: известны сроки

Необычная внешность Cybertruck с угловатым металлическим кузовом не только удивила публику отсутствием сходства с другими моделями марки, но и вызвала много вопросов, касающихся безопасности. В декабре прошлого года, через месяц после премьеры пикапа, эксперты заявили, что в нынешнем виде пикап не выпустят на дороги Европы – его жесткий кузов слишком опасен как для пешеходов, так и для пассажиров.

Маск в свою очередь отметил, что готов к худшему сценарию. В случае провала Cybertruck на рынке Tesla заменит модель «обычным» пикапом с более привычной для потребителя внешностью.