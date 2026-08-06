На выбор предлагаются несколько модификаций. Первая — это бензиновая версия с атмосферным двигателем объёмом 2,0 литра мощностью 171 л. с., оснащённая полным приводом.

Вторая — гибридная установка суммарной отдачей 196 л.с., что состоит из 2,0-литрового бензинового ДВС и электромотора на 113 л. с. Такие машины поставляются преимущественно с передним приводом.

Несмотря на наличие гибрида, большинство доступных к заказу машин — это классические бензиновые версии. Все автомобили отличаются максимально богатым набором оборудования.