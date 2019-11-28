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16:27

Появилась фотография роскошного китайского седана от дизайнера Rolls-Royce

Hongqi H7 второго поколения перейдет на новую платформу и поменяет моторную гамму

Алексей Носаченко
Китайские журналисты опубликовали первую фотографию представительского седана Hongqi H7 второго поколения. Модель станет первенцем новой модульной платформы и получит дизайн, разработанный при участии экс-стилиста Rolls-Royce Джайлса Тейлора.

В 2018 году материнский концерн FAW объявил о перезагрузке бренда Hongqi. Двухлетний план предусматривал полную смену всего — от «тележек» до фирменного стиля и позиционирования. Амбициозность целей должен был продемонстрировать полноразмерный макет купе, по концепции схожий с Vision Mercedes-Maybach 6. На нем же показали новый язык дизайна с U-образной решеткой радиатора и узкими фарами.

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Концептуальное купе Hongqi

Одновременно с этим объявили о смене логотипа, разработке модульной платформы FME и технологий автономного движения. В рамках новой стратегии компания запланировала до 2025 года выпустить 15 электрифицированных машин и две с двигателями внутреннего сгорания; увеличить продажи сначала до 100 000, а потом до 300 000 автомобилей. Предвестником новинок Hongqi выступил концепт электрического кроссовера E115, показанный во Франкфурте осенью этого года.

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Тизер нового Hongqi H7

Первой серийной моделью на новой платформе станет седан H7 второго поколения. Дизайн машины полностью повторяет стилистику и концептуального купе, и кроссовера. Официальной информации о начинке нет, но китайские журналисты уверены, что под капотом H7 пропишется «турбочетверка» 4GC20TD в трех вариантах форсировки. На смену шестидиапазонному автомату придет преселективный «робот» с двумя сцеплениями,

Нынешний Hongqi H7 — первое поколение машины. Седан, построенный на платформе Toyota Crown, показали в 2012 году, а в 2016-м модель пережила небольшое обновление. Помимо H7, в модельном ряду Hongqi есть кроссоверы HS5, HS7 и электрический EHS3, а также седаны H5 и L5. Последний эволюционировал из семейства машин, предназначенных для партийной элиты Китая, но задумывался как модель для свободной продажи.