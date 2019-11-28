Появилась фотография роскошного китайского седана от дизайнера Rolls-Royce

Одновременно с этим объявили о смене логотипа, разработке модульной платформы FME и технологий автономного движения. В рамках новой стратегии компания запланировала до 2025 года выпустить 15 электрифицированных машин и две с двигателями внутреннего сгорания; увеличить продажи сначала до 100 000, а потом до 300 000 автомобилей. Предвестником новинок Hongqi выступил концепт электрического кроссовера E115, показанный во Франкфурте осенью этого года.