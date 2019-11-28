Появилась фотография роскошного китайского седана от дизайнера Rolls-Royce

В 2018 году материнский концерн FAW объявил о перезагрузке бренда Hongqi. Двухлетний план предусматривал полную смену всего — от «тележек» до фирменного стиля и позиционирования. Амбициозность целей должен был продемонстрировать полноразмерный макет купе, по концепции схожий с Vision Mercedes-Maybach 6. На нем же показали новый язык дизайна с U-образной решеткой радиатора и узкими фарами.
Одновременно с этим объявили о смене логотипа, разработке модульной платформы FME и технологий автономного движения. В рамках новой стратегии компания запланировала до 2025 года выпустить 15 электрифицированных машин и две с двигателями внутреннего сгорания; увеличить продажи сначала до 100 000, а потом до 300 000 автомобилей. Предвестником новинок Hongqi выступил концепт электрического кроссовера E115, показанный во Франкфурте осенью этого года.
Первой серийной моделью на новой платформе станет седан H7 второго поколения. Дизайн машины полностью повторяет стилистику и концептуального купе, и кроссовера. Официальной информации о начинке нет, но китайские журналисты уверены, что под капотом H7 пропишется «турбочетверка» 4GC20TD в трех вариантах форсировки. На смену шестидиапазонному автомату придет преселективный «робот» с двумя сцеплениями,
Нынешний Hongqi H7 — первое поколение машины. Седан, построенный на платформе Toyota Crown, показали в 2012 году, а в 2016-м модель пережила небольшое обновление. Помимо H7, в модельном ряду Hongqi есть кроссоверы HS5, HS7 и электрический EHS3, а также седаны H5 и L5. Последний эволюционировал из семейства машин, предназначенных для партийной элиты Китая, но задумывался как модель для свободной продажи.