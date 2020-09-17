Посмотрите на «гоночный» мини-фургон Toyota с литровым мотором

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Кей-кар Roomy доработало подразделение Toyota Gazoo Racing

Toyota Roomy GR © Gazoo Racing
Анастасия Дубина
Спортивное подразделение японской марки Toyota представило один из своих самых необычных проектов — спортивную версию кей-кара Roomy.

Несмотря на то, что по объему двигателя Toyota Roomy не совсем подходит под нормативы кей-каров, длина в 2,5 метра не сильно отличает её от остальных представителей класса. Но Gazoo Racing не остановили компактные размеры — они подготовили для вэна тюнинг-кит, в составе которого вошли передний и задний бамперы, спортивные накладки на пороги, брызговики и задние противотуманые фары — опционально можно заказать передний бампер со светодиодными элементами.

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Toyota Roomy GR

Фото: Gazoo Racing

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Помимо всего прочего, владельцы Toyota Roomy могут заказать особые оконные дефлекторы, накладки для дверные ручки и рамку для номера из углепластика.

В начале сентября автоспортивное подразделение «Тойоты» представило пакет доработок для хэтчбека Yaris. «Заряженная» модель получила новые, более «агрессивные» обвесы, передний и задний спойлеры, «юбки» и пару сдвоенных патрубков выхлопной системы.

Источник: Gazoo Racing