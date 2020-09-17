Посмотрите на «гоночный» мини-фургон Toyota с литровым мотором

Несмотря на то, что по объему двигателя Toyota Roomy не совсем подходит под нормативы кей-каров, длина в 2,5 метра не сильно отличает её от остальных представителей класса. Но Gazoo Racing не остановили компактные размеры — они подготовили для вэна тюнинг-кит, в составе которого вошли передний и задний бамперы, спортивные накладки на пороги, брызговики и задние противотуманые фары — опционально можно заказать передний бампер со светодиодными элементами.