Посмотрите на «гоночный» мини-фургон Toyota с литровым мотором

Несмотря на то, что по объему двигателя Toyota Roomy не совсем подходит под нормативы кей-каров, длина в 2,5 метра не сильно отличает её от остальных представителей класса. Но Gazoo Racing не остановили компактные размеры — они подготовили для вэна тюнинг-кит, в составе которого вошли передний и задний бамперы, спортивные накладки на пороги, брызговики и задние противотуманые фары — опционально можно заказать передний бампер со светодиодными элементами.
Фото: Gazoo Racing
Помимо всего прочего, владельцы Toyota Roomy могут заказать особые оконные дефлекторы, накладки для дверные ручки и рамку для номера из углепластика.
В начале сентября автоспортивное подразделение «Тойоты» представило пакет доработок для хэтчбека Yaris. «Заряженная» модель получила новые, более «агрессивные» обвесы, передний и задний спойлеры, «юбки» и пару сдвоенных патрубков выхлопной системы.