Опубликовано 02 апреля 2026, 17:20
Российский авторынок в марте пополнили 9 новых моделей

Девять новых автомобилей вышли на рынок РФ в марте 2026 года. В их число вошли 6 легковых автомобилей, один грузовик и два автобуса. Все эти машины ранее не фигурировали в статистике продаж новых транспортных средств, сообщает «Автостат» и и Объединенная Лизинговая Ассоциациия (ОЛА).
Алексей Морозов

По сравнению с февралем количество новинок снизилось: месяцем ранее на рынок вышли 15 моделей (9 легковых, один LCV, три грузовика и два автобуса).

Все шесть легковых автомобилей, впервые попавших в отчётность в марте, оказались кроссоверами. Пять из них оснащены бензиновыми двигателями и один — электрический. По происхождению модели распределились следующим образом: белорусский Belgee X50+, китайский Changan CS35 Max, американский электромобиль Lucid Gravity, а также три новинки от российских брендов — Tenet T9, Jeland J8 и Volga K50, отметили в агентстве.

В сегменте грузовых автомобилей единственным новичком стал автокран Sany SAC1600T. Рынок автобусов пополнили китайский Golden Dragon XML6140JR и отечественная модель LIAZ Citymax 12.

Источник:Автостат
Автор:Алексей Морозов
