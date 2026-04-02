Российский авторынок в марте пополнили 9 новых моделей

По сравнению с февралем количество новинок снизилось: месяцем ранее на рынок вышли 15 моделей (9 легковых, один LCV, три грузовика и два автобуса).

Все шесть легковых автомобилей, впервые попавших в отчётность в марте, оказались кроссоверами. Пять из них оснащены бензиновыми двигателями и один — электрический. По происхождению модели распределились следующим образом: белорусский Belgee X50+, китайский Changan CS35 Max, американский электромобиль Lucid Gravity, а также три новинки от российских брендов — Tenet T9, Jeland J8 и Volga K50, отметили в агентстве.

В сегменте грузовых автомобилей единственным новичком стал автокран Sany SAC1600T. Рынок автобусов пополнили китайский Golden Dragon XML6140JR и отечественная модель LIAZ Citymax 12.

