Россия заморозила проект широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета

Основная часть средств — 2,2 млрд рублей — направлена на снижение веса планера (крыло, фюзеляж, шасси), улучшение аэродинамики и подготовку отечественного интерьера для импортозамещённого МС-21−310 в 2026—2027 годах. Оставшиеся 400 млн рублей пойдут на продление ресурса узлов связи спецбортов Ту-214 для СЛО «Россия».

МС-21 — российский среднемагистральный самолёт нового поколения от ПАО «Яковлев» (входит в ОАК), призванный заменить устаревшие Ту-154, Ту-204, а также иностранные Boeing 737 и Airbus A320.

Базовая модель МС-21−310 вмещает 211 пассажиров, на 40% состоит из композитных материалов и оснащена российскими двигателями ПД-14. Дальность полёта в конфигурации с 175 пассажирами — 3830 км.

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