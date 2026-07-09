Россиян предупредили о риске разрушения двигателя из-за экономии на топливе

Как пояснил технический тренер сети Fit Service Сергей Пономарев, главная опасность заключается в детонации. Из-за более высокой степени сжатия в современных двигателях низкооктановое топливо провоцирует преждевременные микровзрывы в камере сгорания. Возникающие при этом ударные волны постепенно разрушают стенки цилиндров, поршневую группу и коленчатый вал, что приводит к задирам, эрозии головки поршня и даже прогоранию поршней.

Многие автолюбители ошибочно полагаются на электронный блок управления (ЭБУ), который с помощью датчика детонации корректирует угол зажигания. Однако эксперты предупреждают: это не решение, а вынужденный аварийный режим, так называемый «откат зажигания». В результате смесь воспламеняется позже, что ведет к заметной потере мощности и увеличению расхода топлива на 5−7%. Таким образом, мнимая экономия на заправке полностью нивелируется перерасходом бензина.

Особенно опасна такая практика для турбированных моторов. Повышенное давление и температура воздуха во впускном коллекторе делают их более чувствительными к детонации, что многократно ускоряет износ цилиндропоршневой группы и самого турбокомпрессора.

Специалисты настаивают, что рекомендации производителя по октановому числу топлива — это строгое техническое требование, а не совет. Пренебрежение ими в попытке сэкономить в итоге может привести к крайне дорогостоящему ремонту двигателя.

Читайте также: