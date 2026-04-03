Россиянам назвали 10 самых частых поломок Ford Focus 3

Проблемы возникают в первую очередь из-за роботизированной коробки PowerShift (Getrag 6DCT250 с сухими сцеплениями), которая стояла примерно на половине автомобилей, сообщает «За рулем».

Владельцы жалуются на дёрганья и рывки при старте и переключениях, особенно в пробках, быстрый износ сцепления и выход из строя блока управления TCM — иногда робот приходилось менять целиком уже на пробегах 60−100 тыс. километров.

После рестайлинга коробку доработали, но риск проблем остался, поэтому эксперты советуют избегать версий с PowerShift и выбирать механику.

Другая частая проблема — рулевая рейка, стук в которой появляется на разном пробеге: иногда уже до 50 тыс. километров.

Также быстро изнашиваются стойки стабилизатора, на турбомоторах возможны проблемы с ТНВД и форсунками, а генератор обычно живёт 150−200 тыс. километров.

Кузов оцинкован и неплохо сопротивляется коррозии, но лакокрасочное покрытие тонкое — быстро появляются сколы и царапины.

В салоне на втором ряду тесно: троим взрослым некомфортно в плечах, а высокие пассажиры упираются коленями в передние сиденья.

Клиренс паспортный 150 мм, но под нагрузкой реально около 135−140 мм, так что зимой на перекрёстках легко зацепить препятствие. К довершению всего, сверчки в салоне появляются уже в первый год эксплуатации, рассказали в «За рулем».

