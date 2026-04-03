Россиянам назвали 3 реальные угрозы при покупке подержанных шин

«Покупая комплект покрышек с рук, вы никогда не узнаете, как они эксплуатировались и главное, как он провел последние несколько лет. Ультрафиолет губительно влияет на верхний слой резиновой смеси шин, перепады температур приводят к образованию конденсата, а неправильное хранение „стопкой“ без дисков может привести к деформации каркаса», — сказал эксперт.

Это лишь часть проблем, с которыми можно столкнуться при покупке шин, которые хранили неправильно. Внешне шина может выглядеть вполне прилично, но иметь опасные повреждения, указал Пархомчук.

Еще один аргумент продавцов подержанных шин — «протектор почти новый». Даже при хорошей остаточной глубине шина может быть непригодна к безопасной эксплуатации. Износ может быть неравномерным.

Если шины эксплуатировались на автомобиле с нарушением углов установки колес, протектор может быть истерт неравномерно, а в случае неисправности подвески «пятнами» или «лесенкой». На таких шинах автомобиль будет плохо держать дорогу, особенно на мокром покрытии.

Кроме того, некоторые продавцы проводят предпродажную подготовку: «чернят» резину, что может также оказывать влияние на свойства резиновой смеси, так как состав таких красок может быть агрессивным. Также продавцы ставят заплатки и выполняют крайне опасную процедуру — донарезку протектора.

При этом снимаются остатки протектора и подканавочного слоя, что делает шину тонкой и уязвимой к любым механическим повреждениям, в результате создается иллюзия подходящей для эксплуатации остаточной глубины, сообщил Пархомчук.

Также донарезка может привести к нарушению конструкции шины, что проявится как вздутие на беговой дорожке или отслоение протектора. Этот метод является грубым нарушением всех правил безопасности.

В Техническом регламенте Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011) и Правилах эксплуатации автомобильных шин Ikon Tyres, запрещается восстановление и углубление протектора шин для легковых автомобилей, отметил эксперт.

Он пояснил, что приобретение шин с рук полностью лишает покупателя гарантийных прав, поскольку никаких чеков и обязательств продавца не существует. В случае разрушения шины на трассе или её расслоения все сопутствующие траты — эвакуатор, ремонт диска и покупка нового комплекта — ложатся исключительно на самого автовладельца.

