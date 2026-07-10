Опубликовано 10 июля 2026, 13:441 мин.
Россиянам назвали автомобили, у которых не будет проблем с заправкой бензином
«Газета.Ru» перечислила доступные для покупки дизельные и электрические авто. Дефицит топлива на российских АЗС пока, по большей части, затронул только бензин, а заправить машину дизелем сейчас сравнительно легко. «Газета.Ru» составила список из восьми дизельных автомобилей, которые доступны для покупки гражданам РФ, а также перечислила официально представленные на рынке электрокары.
© Sollers
В перечень дизельных моделей вошли внедорожники Haval H9, Haval H5, BAW 212 и BAIC BJ60, а также пикапы марки Sollers, плюс грузовик УАЗ «Профи». Один из самых доступных вариантов из этой подборки — Sollers ST6 за 2,9 млн рублей.
Выбор электрокаров ограничен моделями Lada e-Largus, «Амберавто А5», Umo 5 и Avatr 11, притом Lada, «Амберавто» и Umo собираются на российских заводах — АвтоВАЗе, «Автоторе» и «Москвиче», соответственно.
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