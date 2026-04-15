Россиянам назвали плюсы и минусы низкопрофильных шин

«При разработке этих шин приоритет чаще всего отдается максимальному сцеплению и управляемости, поэтому ресурс протектора может быть ниже в сравнении с другими моделями, — объяснил эксперт. — Проще говоря, низкопрофильные шины могут стереться заметно быстрее обычных».

По словам собеседника, еще один минус таких покрышек — отсутствие комфорта. Жесткая конструкция повышает уровень шума в салоне и делает шины более чувствительными к неровностям асфальта. Длительная поездка на автомобиле с низкопрофильными шинами может лишить человека удовольствия, отметил Пархомчук.

Отличное сцепление с дорогой у низкопрофильных шин имеет обратную сторону. Из-за особого состава резиновой смеси, который обеспечивает держак, увеличивается сопротивление качению, констатирует эксперт. В сумме это приводит к небольшому повышению расхода топлива.

Пархомчук подчеркивает, что покрышки UHP очень чувствительны к точному давлению: даже небольшое отклонение от нормы заметно снижает их эффективность и ускоряет износ.

К сильным сторонам такой резины можно отнести особую резину и усиленный каркас, что существенно сокращает тормозной путь на сухом и мокром асфальте. С ними машина более точно реагирует на повороты руля и демонстрирует устойчивость на высоких скоростях. В поворотах жесткий боковой каркас обеспечивает заданную траекторию даже при сильных нагрузках. Эти характеристики важны на скоростных магистралях, где каждый метр тормозного пути или задержка реакции могут быть решающими, уточнил эксперт Ikon Tyres.

— В России рухнул рынок пикапов

— Назван главный недостаток нового кроссовера «Москвич» М90

— Российские продажи Honda выросли в 4,6 раза за год