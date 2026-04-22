Опубликовано 22 апреля 2026, 11:291 мин.
Россиянам назвали самые популярные автомобили с пробегом до 2 млн рублей
«Автостат» перечислил 7 популярных автомобилей с пробегом до 2 млн рублей. Рейтинг составлен по количеству объявлений о продаже таких машин, сообщает агентство.
© Toyota
Чаще всего за 2 млн рублей предлагается 8-летний Kia Sportage. Также за эти деньги можно купить 8-летние Nissan X-Trail, Toyota C-HR, Mazda6 или Volkswagen Passat.
Из менее возрастных моделей аналитики выделили 6-летний Nissan Qashqai и 5-летний Kia Cerato.
При этом средняя цена подержанного легкового автомобиля в целом по рынку в марте 2026 года составила 1,43 млн рублей, что всего на 0,1% больше показателя февраля, отметили в "Автостате".
Операция «Наследник»: УАЗ вспомнил несостоявшийся проект 3170
Раскрыты важные особенности новых BMW X7 российской сборки
Эксперт отметил сложности при обслуживании китайских Skoda