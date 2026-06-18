Новости
Опубликовано 18 июня 2026, 07:57
1 мин.

Россиянам назвали самые популярные цвета автомобилей в 2026 году

Автоэксперт Блинов назвал пять самых популярных цветов автомобилей у россиян в 2026 году. Автомобили зелёного, серого и синего цветов сейчас в тренде, поэтому они особенно популярны у российских водителей. Об этом «Газете.Ru» рассказал Юрий Блинов, директор по маркетингу АГ «Авилон».
Haval
Haval
© Haval
Арина Лысенко
Арина Лысенко

«В 2026 году структура спроса совпадает с мировыми трендами. Белый, черный и серый по-прежнему формируют основу рынка новых автомобилей благодаря высокой ликвидности и лучшей остаточной стоимости», — сообщил эксперт.

Как отметил эксперт, на первый план выходит интерес к необычным цветовым решениям, в первую очередь к зелёному. Автовладельцы всё больше стремятся сочетать практичность с индивидуальностью, поэтому наиболее заметное увеличение спроса наблюдается именно на серый, синий и различные зелёные оттенки.

До этого в пресс-службе группы компаний «АвтоСпецЦентр» рассказали, что самые популярные автомобили, которые сдают по программе трейд-ин являются модели Haval, Geely, Chery, Jetour 2021−2022 годов выпуска.

Читайте также:

Названы три модели автомобилей для выгодного ввоза в Россию через Киргизию

Как в домах моды: Bentley будет выпускать автомобили сезонными коллекциями

Новый Chevrolet Silverado сохранит двигатели V8

Источник:Газета.Ru
Автор:Арина Лысенко
  1. Motor.ru/
  2. Новости/
  3. Россиянам назвали самые популярные цвета автомобилей в 2026 году