Россиянам назвали самые популярные цвета автомобилей в 2026 году

«В 2026 году структура спроса совпадает с мировыми трендами. Белый, черный и серый по-прежнему формируют основу рынка новых автомобилей благодаря высокой ликвидности и лучшей остаточной стоимости», — сообщил эксперт.

Как отметил эксперт, на первый план выходит интерес к необычным цветовым решениям, в первую очередь к зелёному. Автовладельцы всё больше стремятся сочетать практичность с индивидуальностью, поэтому наиболее заметное увеличение спроса наблюдается именно на серый, синий и различные зелёные оттенки.

До этого в пресс-службе группы компаний «АвтоСпецЦентр» рассказали, что самые популярные автомобили, которые сдают по программе трейд-ин являются модели Haval, Geely, Chery, Jetour 2021−2022 годов выпуска.

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