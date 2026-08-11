Россиянам объяснили, почему шины могут подорожать

Инициаторами проверки выступили крупные производители из России, Белоруссии и Казахстана, которые жалуются на демпинг со стороны азиатских конкурентов и падение спроса на свою продукцию.

В Министерстве промышленности и торговли отмечают, что тренд на увеличение ввоза китайских шин сохраняется последние пять лет и создает серьезные риски для экономики.

В зоне потенциальных потерь — загрузка мощностей отечественных заводов, уровень занятости и налоговые отчисления, а также устойчивость смежных химических производств.

Согласно данным китайской таможни, в июне 2026 года поставки легковых шин в РФ удвоились как в количественном, так и в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Именно этот рекордный приток импорта стал спусковым крючком для обсуждения заградительных барьеров. Но окончательное решение пока не принято, так как расследование ЕЭК ещё не завершено.

В случае, если дополнительные пошлины будут введены правительством, шины китайского производства станут дороже для российского потребителя.

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