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Опубликовано 11 августа 2026, 17:46
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Россиянам объяснили, почему шины могут подорожать

Минпромторг РФ допустил повышение пошлин на шины из КНР. Минпромторг РФ допустил введение повышенных пошлин на импорт китайских легковых и легкогрузовых шин из-за рекордного роста поставок. Поводом для возможных защитных мер стало расследование Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), которое стартовало ещё в мае 2026 года.
Россиянам объяснили, почему шины могут подорожать
© Cordiant
Алексей Кованов
Алексей Кованов

Инициаторами проверки выступили крупные производители из России, Белоруссии и Казахстана, которые жалуются на демпинг со стороны азиатских конкурентов и падение спроса на свою продукцию.

В Министерстве промышленности и торговли отмечают, что тренд на увеличение ввоза китайских шин сохраняется последние пять лет и создает серьезные риски для экономики.

В зоне потенциальных потерь — загрузка мощностей отечественных заводов, уровень занятости и налоговые отчисления, а также устойчивость смежных химических производств.

Согласно данным китайской таможни, в июне 2026 года поставки легковых шин в РФ удвоились как в количественном, так и в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Именно этот рекордный приток импорта стал спусковым крючком для обсуждения заградительных барьеров. Но окончательное решение пока не принято, так как расследование ЕЭК ещё не завершено.

В случае, если дополнительные пошлины будут введены правительством, шины китайского производства станут дороже для российского потребителя.

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Источник:Автоньюс
Автор:Алексей Кованов
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