Модель оснащена 1,4-литровым турбированным двигателем мощностью 150 л.с., который работает в паре с 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией DSG. Разгон до 100 км/ч занимает 9,4 секунды, максимальная скорость составляет 210 км/ч.

Magotan исторически позиционируется как адаптированная для Китая версия Passat. Модель построена на платформе MQB Evo, как и глобальный Passat B9, но сохранила классический кузов седан, тогда как европейская версия доступна только в формате универсала.