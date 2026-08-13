Россиянам предложили солидный немецкий седан на замену Toyota Camry
Модель оснащена 1,4-литровым турбированным двигателем мощностью 150 л.с., который работает в паре с 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией DSG. Разгон до 100 км/ч занимает 9,4 секунды, максимальная скорость составляет 210 км/ч.
Magotan исторически позиционируется как адаптированная для Китая версия Passat. Модель построена на платформе MQB Evo, как и глобальный Passat B9, но сохранила классический кузов седан, тогда как европейская версия доступна только в формате универсала.
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По габаритам китайский седан является прямым конкурентом некогда популярной среди россиян Toyota Camry: длина — 4866 мм, ширина — 1832 мм, высота — 1479 мм, колесная база — 2871 мм, что позволяет автомобилю уверенно конкурировать в D-классе.
Комплектация Comfort включает 17-дюймовые легкосплавные диски, парктроники, камеру заднего вида, круиз-контроль, противотуманные фары, поддержку Apple CarPlay, отделку салона экокожей, 8-дюймовый мультимедийный экран и панорамную крышу.
Стоит отметить, что производитель заявляет о среднем расходе топлива в 6,2 литра на 100 километров пробега, что делает Magotan практичным выбором для повседневной эксплуатации.
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