Россиянам рассказали, что грозит за тюнинг авто в 2026 году

«Если мы меняем деталь того же типа на такую же деталь с параметрами, которые не влияют на безопасность, это, формально, тоже изменения в конструкцию. Но с точки зрения завода-изготовителя они не влияют на безопасность», — рассказал адвокат.

По его словам, не требуется согласования для установки деталей, которые завод-изготовитель предусмотрел для данной модели, но не установил на конкретный автомобиль. Главное, чтобы были необходимые крепления и разъёмы. А если деталь сертифицирована (например, багажник на крыше), это только упрощает процесс.

По словам юриста, тюнингом не признаются изменения в салоне: установка чехлов, ковриков и тому подобное. А вот серьёзные доработки, влияющие на безопасность, требуют обязательного согласования. В частности, это замена двигателя на иной объём и мощность, установка нестандартных силовых бамперов, расширение колёсных арок, монтаж обвесов, газобаллонного оборудования, изменения световых приборов и другое.

Если владелец проигнорирует процедуру согласования, ему грозит не только штраф — ГИБДД потребует устранить нарушения. В случае неисполнения регистрация автомобиля может быть прекращена, а номера объявлены в розыск.

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