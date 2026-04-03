Опубликовано 03 апреля 2026, 08:00
Россиянам рассказали, как получить от страховой нужную сумму по ОСАГО

Автоюрист Смирнов назвал четыре способа, как добиться доплаты по ОСАГО. Если страховой выплаты по ОСАГО не хватает на ремонт машины, водитель может доказать это с помощью нескольких способов. Об этом в беседе с журналом Motor рассказал автомобильный юрист Сергей Смирнов. Самая простая дорога — показать калькуляцию из автосервиса, отметил он.
Россиянам рассказали, как получить от страховой нужную сумму по ОСАГО
Арина Лысенко
Арина Лысенко

«Если страховая компания выплачивает деньги, и человек, получив их, обращается в автосервис, а ему говорят, что для ремонта нужно, условно говоря, 400 тысяч, а у него всего 100 тысяч рублей по компенсации, то это и будет подтверждением, по большому счету, для того чтобы обратиться с претензией в страховую компанию», — сообщил адвокат.

Другой вариант истребовать нужную сумму, если автовладелец не согласен с выплаченной по страховке, — это провести независимую экспертизу. Ее проводят по единой методике расчета ущерба, которой пользуются все страховщики.

Когда заключение покажет, что компания занизила выплату, у водителя появляется основание для официальной претензии. Если страховщик откажет и в этот раз, следующая инстанция — финансовый уполномоченный. И только после отказа с его стороны можно обращаться в суд.

