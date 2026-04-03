Россиянам рассказали, как уберечь автомобиль от коррозии

"Начать стоит с регулярной мойки - она удаляет соль и налет, не повреждая лакокрасочное покрытие. В феврале и марте полезно мыть машину не реже трех-четырех раз в месяц. Главное - не путать мойку со струей воды из шланга: без шампуня такая процедура лишь создает иллюзию чистоты", – сказал Дмитрий Ярыгин.

Для защиты от сколов и песка эксперт рекомендует бронировать капот, пороги и бамперы тонкой полиуретановой или виниловой плёнкой. Она служит 7–8 лет, легко снимается без следов, но клеить её лучше в профессиональном сервисе.

Также полезна регулярная полировка, которая устраняет микротрещины, и герметизация швов, спасающая сварные соединения. Современное решение — покрытия «жидкая керамика» и кварцевые составы, которые образуют гидрофобный барьер, защищают от реагентов и придают зеркальный блеск.

Особое внимание стоит уделить скрытым полостям: обработка их многоцелевой проникающей смазкой вытесняет влагу и создаёт защитную плёнку. Хранить автомобиль лучше в сухом проветриваемом помещении; если гаража нет, подойдёт навес или плотный чехол. Главное — не оставлять машину в лужах или снежной жиже.

И наконец, антикоррозийную обработку эксперт советует проводить сразу после покупки автомобиля, так как заводская защита не всесильна — днище, арки и пороги требуют дополнительного внимания.

