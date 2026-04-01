Опубликовано 01 апреля 2026, 08:341 мин.
Россиянам рассказали, какие автомобили планирует начать выпускать «Москвич»
«Москвич» планирует начать выпуск гибридных автомобилей. О том, что российский автопроизводитель прорабатывает возможность производства машин с гибридными силовыми установками, в интервью ТАСС сообщила генеральный директор компании «МАЗ Москвич» Елена Фролова.
© Москвич
«В нашей стратегии мы рассматриваем применение автомобиля, в том числе на гибридных технологиях. Пока не готовы определить конкретные модели, но понимаем, что такая технология была бы востребована», — рассказала она.
Ранее завод уже изучал возможность выпуска гибридного кроссовера на базе модели «Москвич-5». Однако в начале марта этот проект был приостановлен.
В настоящее время предприятие сосредоточено на выпуске моделей «Москвич-3», «Москвич-3е», «Москвич-6» и «Москвич-8», а также на развитии новой линейки «М».
