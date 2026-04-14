Россиянам рассказали, какие автомобили подорожают летом

«Базовый сценарий на июнь-август – рост цен еще на 3-5% по массовому рынку. По отдельным моделям, особенно в параллельном импорте и в более дорогих сегментах, прибавка может дойти до 8%. Сейчас рынок уже живет в логике медленного подорожания: эксперты фиксируют рост цен с начала года на 2-3%, при этом ключевая ставка хоть и снижена до 15%, но остается высокой, а скидочные программы продолжают сужаться», – сказал Блинов.

Он подчеркнул, что не ожидает резкого скачка цен, хотя если покупатель планирует поменять автомобиль, лучше не откладывать свое решение, поскольку покупка сегодня точно будет выгоднее, чем завтра.

В марте 2026 года объем продаж новых легковых автомобилей составил 104,3 тыс. единиц, а импорт новых машин вырос до 33,3 тыс. штук, что свидетельствует об отсутствии дефицита предложения в настоящее время.

Поэтому летом, скорее всего, ожидается не ценовой шок, а плавное повышение цен. Для покупателя это, как правило, означает, что реальная стоимость сделки вырастет мягче: примерно на 2–4%, благодаря тому, что часть дилерских акций сохранится, возможно появление новых программ, а также в связи с ожиданиями дальнейшего снижения ключевой ставки, полагает Блинов.

