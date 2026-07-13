Россиянам рассказали, какие модели автомобилей подорожали, а какие подешевели

Родственные бренды Jaecoo и Jeland готовы предоставить скидку в 100 тыс. рублей на младший кроссовер J6. Правда, это предложение касается только комплектации «Active/Актив» 2026 года выпуска.

BAIC изменил цены на модель U5 Plus. Исполнение Honor/Престиж 25PY 1.5P 105 CVT FWD стало дешевле на 80 тыс. рублей, а вариант Luxury/ Люкс 25PY 1.5P 105 CVT FWD подорожал на 9 тыс. рублей.

Huanghai снизил цены на пикап N7 в обеих комплектациях (Light/ Лайт 25PY 2.4PT 205 AT8 и Standard/ Стандарт 25PY 2.4PT 205 AT8 4WD) на 200 тыс. рублей.

В свою очередь, GAC отменил скидки в 150 тыс. рублей на кроссоверы GS8 в комплектации GL 5 seats 2025 г.в., а также GS8 New и GS8 Traveller во всех комплектациях.

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