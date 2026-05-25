Опубликовано 25 мая 2026, 06:40
Россиянам рассказали, почему китайские машины пока уступают иномаркам

Автостат: китайские автомобили догонят иномарки по ресурсу на 15–20%. Частота поломок китайских автомобилей всё ещё превышает показатели европейских, японских и корейских марок. При этом, несмотря на меньший ресурс по сравнению с традиционными иномарками, качество и долговечность китайских машин постепенно улучшаются. Об этом агентству «Автостат» сообщил операционный директор автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин.
© нейросеть
Арина Лысенко
«Китайские автопроизводители постоянно совершенствуют свою продукцию, поэтому в ближайшее время ожидается сокращение разрыва в ресурсе между китайскими и европейскими/мировыми брендами до 15−20% за счет инновационных технологий. Например, новые платформы (CMA у Geely, LEPA у Changan) значительно повышают долговечность, а гибридные силовые установки BYD увеличивают ресурс до 200 тыс. км», — комментирует Евгений Житнухин.

Технический директор Fit Service Никита Родионов считает, что говорить о заведомо низком ресурсе китайских машин преждевременно. Он привёл примеры моделей, успешно адаптированных к российским условиям. По мнению эксперта, для владельца важнее режим эксплуатации и качество обслуживания, а не происхождение автомобиля. Своевременная диагностика, адаптация регламентов к местному климату и использование качественных запчастей позволяют нивелировать конструктивные особенности.

Источник:Автостат
Автор:Арина Лысенко
