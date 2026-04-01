Россиянам рассказали, почему не стоит покупать Nissan Qashqai 2 поколения

Главная головная боль — вариаторы Jatco. Они массово сдаются на пробеге 50−150 тыс. километров, причем даже при идеальном обслуживании. Жара, холод, пробки и тем более бездорожье ускоряют его кончину, а средний чек ремонта составляет около 220 тыс. рублей, сказал автоэксперт «За рулем» Сергей Зиновьев. Полный привод, доступный только с двухлитровым мотором и вариатором, тоже не спасает: муфта перегревается за минуту активной езды по рыхлому покрытию.

Двухлитровый атмосферник MR20DD (144 л.с.) — самый распространенный, ресурс у него около 300 тыс. километров. Но после 100−150 тыс. километров появляется масложор из-за залегания колец, а к 150 тыс. может растянуться цепь ГРМ. Мотор 1.2 (115 л.с.) еще проблемнее: у него негильзованный алюминиевый блок, сильный угар масла с малых пробегов, цепь ГРМ может растянуться уже к 100 тыс. километров, а ресурс в целом — около 200 тыс.

Рулевая рейка и наконечники выдерживают 40−80 тыс. километров. Ходовая тоже «сыпется» раньше ожидаемого: ступичные подшипники, полуоси, задние амортизаторы, сайлентблоки сдаются быстрее, чем у конкурентов. Генератор часто отказывает на 80−120 тыс. километров, вентилятор охлаждения — после 50 тыс. Из мелочей: выходят из строя обогревы сидений, упоры капота и багажника, светодиоды габаритов.

В итоге у Qashqai J11 оказался объемный список слабых мест — при том что марка Nissan приучила к другой картине надежности. На вторичке есть варианты и без вариаторов, и с лучшей репутацией, например корейские кроссоверы. В немецком исследовании TÜV 2020 года Qashqai занял лишь девятое место среди 16 компактных кроссоверов с пробегом.

По словам эксперта, если хочется японский кроссовер, следует присмотреться присмотреться к моделям Mazda или Suzuki.

— Skoda опубликовала первые фотографии своего нового кроссовера Peaq

— Chery показала новый Tiggo 9, который уже не привезут в РФ

— Россиянам назвали 12 машин, которые можно купить, отказавшись от бизнес-ланчей