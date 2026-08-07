Россиянам указали на корейский внедорожник за 300 тысяч рублей
Главное преимущество Tagaz Tager — его происхождение. Автомобиль базируется на укороченной рамной платформе SsangYong Musso, что обеспечивает ему серьезную проходимость. Владельцы в отзывах отмечают, что Tager «ползёт как танк», а на бездорожье способен дать фору более дорогим внедорожникам.
Особого внимания заслуживают двигатели. Бензиновые агрегаты объемом 2.3 л (150 л.с.) и 3.2 л (220 л.с.) — это лицензионные моторы Mercedes-Benz, известные своей надёжностью и тяговитостью. Встречаются также дизельные версии 2.6 и 2.9 л, но они считаются более капризными.
Владельцы хвалят автомобиль за крепкую ходовую часть, удобную посадку и невысокую цену: на вторичном рынке TagAZ Tager можно найти за 300−500 тыс. рублей, что делает его доступным вариантом для охоты, рыбалки или поездок за город.
Самые серьёзные претензии хозяев таких внедорожников связаны с качеством сборки и коррозией. Кузов и рама подвержены ржавчине, особенно — пороги, арки колёс и номер на раме — это одна из главных проблем при выборе подержанного экземпляра.
Кроме того, владельцы жалуются на нечёткую работу привода механической коробки передач, частые отказы датчиков, проблемы с проводкой, а также капризный вакуумный привод муфт переднего моста.
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