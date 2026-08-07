Россиянам указали на корейский внедорожник за 300 тысяч рублей

Главное преимущество Tagaz Tager — его происхождение. Автомобиль базируется на укороченной рамной платформе SsangYong Musso, что обеспечивает ему серьезную проходимость. Владельцы в отзывах отмечают, что Tager «ползёт как танк», а на бездорожье способен дать фору более дорогим внедорожникам.

Особого внимания заслуживают двигатели. Бензиновые агрегаты объемом 2.3 л (150 л.с.) и 3.2 л (220 л.с.) — это лицензионные моторы Mercedes-Benz, известные своей надёжностью и тяговитостью. Встречаются также дизельные версии 2.6 и 2.9 л, но они считаются более капризными.