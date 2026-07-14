Россияне нашли способ массово покупать «Мерседесы», но не китайской сборки

В России на 94% выросли продажи автомобилей премиальных немецких марок. За январь-июнь 2026 года в России было продано почти 18,5 тысяч новых легковых автомобилей «большой немецкой тройки», куда входят Audi, BMW и Mercedes-Benz. Нынешний показатель оказался на 94% больше, чем результат аналогичного периода прошлого года. Такие данные приводит глава агентства «Автостат» Сергей Целиков.