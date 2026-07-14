Опубликовано 14 июля 2026, 15:491 мин.
Россияне нашли способ массово покупать «Мерседесы», но не китайской сборки
В России на 94% выросли продажи автомобилей премиальных немецких марок. За январь-июнь 2026 года в России было продано почти 18,5 тысяч новых легковых автомобилей «большой немецкой тройки», куда входят Audi, BMW и Mercedes-Benz. Нынешний показатель оказался на 94% больше, чем результат аналогичного периода прошлого года. Такие данные приводит глава агентства «Автостат» Сергей Целиков.
© Mercedes-Benz
Результат Audi 5839 (+463%), BMW — 7551 (+43%), а Mercedes-Benz — 5071(+60%) автомобиль. Таким образом, наибольшим приростом отметилась марка Audi, но наибольший тираж проданных машин показал бренд BMW.
Важно отметить, что для Audi доля техники, сделанной в Китае, составила 85%, для BMW — 46%, а для Mercedes-Benz — 5%. То есть россияне нашли способ массово покупать «Мерседесы», но не китайской сборки.
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Источник:Сергей Целиков - Автостат
Автор:Алексей Кованов
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